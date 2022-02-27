ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف

2022/02/27 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع في الجيش الروسي إلى وضع خاص، يدل على خطورة الموقف.وقال: “التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة..الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات”.وأضاف: “نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني […]

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