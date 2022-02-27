عشائر نينوى تندد بلقاء الحلبوسي مع رئيس مخابرات تركيا

2022/02/27 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..وصف عضو مجلس تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الأحد، أن لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بالرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات بـ “اللقاءات المشبوهة”.وقال الجبوري لوكالة /المعلومة/ إن “اللقاء مشبوه ويدل على مدى التدخل السافر لتركيا في تشكيل الحكومة وأيضا عدم خجل القيادات السنية من هذا التدخل”.وأضاف “نستغرب الصمت […]

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