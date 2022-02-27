حرب شوارع في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وتدمير عتاد روسي

2022/02/27 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رابع أيام الغزو الروسي، دارت معارك بشوارع خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا شهدت تدمير معدات عسكرية روسية، بعد ليلة من قصف عنيف للعاصمة كييف.في وقت دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأجانب إلى الانضمام إلى قوات بلاده في مواجهة القوات الروسية.

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