البابا فرنسيس: لتصمت الأسلحة.. يجب فتح ممرات إنسانية للفارين

2022/02/27 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب البابا فرنسيس ،اليوم الأحد، بفتح ممرات انسانية بشكل عاجل للفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد بابا الفاتيكان في نهاية صلاته في ساحة القديس بطرس انه يفكر بكبار السن وبجميع أولئك الذين يبحثون عن مأوى وبالأمهات الهاربات مع أطفالهن قائلا إنهم إخوة وأخوات من الضروري فتح ممرات إنسانية لهم ويجب استقبالهم في حين انهى البابا فرنسيس حديثه بالقول لتصمت الأسلحة.

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