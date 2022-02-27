بلجيكا وفرنسا وألمانيا والنرويج وفنلندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

2022/02/27 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بلجيكا وفرنسا وألمانيا والنرويج وفنلندا اغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي.

وأعلن رئيس حكومة بلجيكا “ألكسندر دي كرو” على تويتر ان بلجيكا قررت غلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية..



كما أعلن وزير النقل الفرنسي اغلاق المجال الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة النقل الألمانية أن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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