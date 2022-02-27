2022/02/27 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشباب والرياضة رئيس

الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان

درجال، الاحد، ان المنتخب الوطني

سيلاقي نظيره الاماراتي في بغداد على

ملعب المدينة.





وقال درجال في بيان مقتضب منه، (27 شباط

2022)، ان "منت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي سيخوض مباراته مع الإمارات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي سيخوض مباراته مع الإمارات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).