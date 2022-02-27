كربلاء:اسدال الستار عن البرنامج التطويري الرابع للمواهب القرآنية

2022/02/27 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم معهد آيات لرعاية المواهب

القرآنية التابع لمركز التبليغ القرآني

الدولي في العتبة الحسينية المقدسة

برنامجه التطويري الرابع والذي احتضنته

مدينة الإمام الحسن المجتبى (ع)

للزائرين.

ونقل المنسق الإعل

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