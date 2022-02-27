2022/02/27 | 18:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JMI3RcDVpFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد من اوكرانيا تظهر خسائر للجيش الروسي خلال بعد معارك ضارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد من اوكرانيا تظهر خسائر للجيش الروسي خلال بعد معارك ضارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).