مكافحة الإرهاب بالإقليم تسلم مطلوبين إثنين الى القضاء في نينوى

2022/02/27 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان ،اليوم الأحد، انه قام بتسليم اثنين من المطلوبين بتهمة الارهاب لمحكمة التحقيق في نينوى.

وأكد الجهاز في بيان رسمي انه كان قد ألقى القبض على المتهمين الاثنين وهما عنصران فاعلان في تنظيم داعش في الحادي والعشرين من تشرين الاول بالعام الماضي في مدينة أربيل مضيفا انه قام بتسليمهما الى محكمة تحقيق نينوى بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.

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