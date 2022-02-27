الآن.. بدء أول حوار بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

2022/02/27 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، الأحد، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أيام.

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وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إن روسيا تخلت عن شروطها المسبقة لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، وأن أوكرانيا حضرت المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

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