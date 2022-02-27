كييف تعلن تشكيل

2022/02/27 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير خارجة أوكرانيا، دميترو كوليبا، الأحد، أن بلاده تلقت المئات من الطلبات من الأجانب للمشاركة في التصدي للغزو الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل التحاقهم بالجيش.

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