2022/02/27 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تعلن نجاح خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/27 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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