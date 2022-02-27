2022/02/27 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاحد، وجود اكثر من 4 الاف اسرة نازحة داخل مخيمات عشوائية جنوبي مدينة الفلوجة.وقال ابو ريشة لوكالة / المعلومة /، ان “وزارة الهجرة والمهجرين اغلقت مخيمات النزوح الرسمية في محافظة الانبار كافة الا ان المخيمات العشوائية في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 الاف اسرة نازحة تعيش داخل مخيمات عشوائية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 الاف اسرة نازحة تعيش داخل مخيمات عشوائية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).