اتحاد الكرة: سنكمل تحضيرات مباراة الإمارات خلال 10 أيام والـVAR سيكون حاضراً

2022/02/27 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أنه سيكمل تحضيرات استضافة مباراة الإمارات بشكل كامل خلال 10 أيام.وقال الناطق باسم الاتحاد أحمد الموسوي لـ”ايرث نيوز”، إن “اتحاد الكرة سيكمل جميع الإجراءات الخاصة باستضافة مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامتها في آذار المقبل”.وأضاف أن “الاتحاد سيكمل جميع الامور المتعلقة […]

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