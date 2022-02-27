الخارجية الأمريكية ترحب بخروج العراق من الوصاية الدولية

2022/02/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم الاحد، عن ترحيبها بخروج العراق من الوصاية الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي قبل اكثر من 30 عاماً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الامريكية، نيد برايس، في بيان، “ترحب الولايات المتحدة بالقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤكد من جديد أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية”.

وأشار إلى أن العراق قام “بتعويض جميع منح المطالبين بتعويضات من خلال لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت في عام 1991 نتيجة غزو واحتلال صدام حسين غير المشروع للكويت”.

وختم بالقول “نحيي شعب العراق والكويت على هذا الانجاز الهام.



العراق اليوم بلد يتمتع بعلاقات دبلوماسية وثيقة وودية مع جيرانه الخليجيين وهذا أمر حاسم للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المهمة”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد اعلنت الاربعاء 23 شباط/ فبراير اجاري، عن خروج العراق من طائلة البند السابع لمجلس الأمن الدولي، بعد إيفائه بجميع التزاماته.

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