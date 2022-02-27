وزير الخارجية: أوكرانيا لن “تستسلم” خلال المفاوضات مع روسيا

2022/02/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ،اليوم الأحد، أن بلاده لن “تستسلم” لموسكو خلال المفاوضات معها، منددا بوضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب ومعتبرا أن ذلك يشكل محاولة “للضغط” على كييف.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لن نستسلم ولن نذعن ولن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا”.

وعن المفاوضات المزمع إجراؤها مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية، أكد كوليبا أن الأوكرانيين سيتوجهون إلى هناك “للاستماع إلى ما ستقوله روسيا”.

وأضاف “ما نحن مستعدون لمناقشته هو كيفية إنهاء الحرب ووضع حد لاحتلال أراضينا”.

واعتبر أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاحد وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب هو “محاولة لزيادة الرهانات والضغط على الوفد الأوكراني”.

وتابع كوليبا أن اندلاع حرب نووية “سيكون كارثة على العالم” لكن هذا التهديد “لن يكسر إرادتنا”.

المصدر: AFP

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