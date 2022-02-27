واشنطن تندد بـ”تصعيد” موسكو بعد تهديدها بوضع “قوة الردع” النووية في حالة تأهب

2022/02/27 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ،اليوم الأحد، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة الردع النووية في حالة تأهب إذ رأت في الخطوة “تصعيدا غير مقبول”.

وأضافت في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، “يعني ذلك أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق”.

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