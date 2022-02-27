مسؤول بالبيت الأبيض: قرار بوتين بشأن

2022/02/27 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوات الردع في بلاده، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة تأهب قصوى، تعد "خطوة تصعيدية أخرى وغير ضرورية على الإطلاق".

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