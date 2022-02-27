تسجيل اصابات بحريق مستشفى الهندية في كربلاء

2022/02/27 | 19:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، تسجيل اصابات بحريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “اصيب عدد من الاشخاص نتيجة حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء”.و اندلع حريق، اليوم الاحد، ضمن حدود مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.

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