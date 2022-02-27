اتحاد كرة القدم يعلن رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2022/02/27 | 19:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اتحاد كرة القدم، الأحد، رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية بموافقة فيفا على إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي على ملعب المدينة في بغداد ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان، أنّ "وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أعلن أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامةِ مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي في ملعب المدينةِ الدولي في بغداد، وهي مباراةٌ تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم".

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وقالَ درجال، وفق البيان، "أبلغت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكدًا أنّ بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير".

وأضافَ، أنّ "موافقة فيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الإيجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".

وأشارَ درجال، إلى أنّ "العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الاماراتيين في بغداد، ونتطلعُ إلى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرةِ العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية".

وأكّد الوزير، "التواصل مع الاتحاد الدولي مدعومًا من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد".

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