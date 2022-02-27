الفتح يتهم قيادات سنية بترتيب المؤامرات مع تركيا

2022/02/27 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..عد النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، اليوم الاحد، لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع الرئيس التركي بأنه يأتي ضمن المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضد العراق.وقال الصالحي لوكالة /المعلومة/، إن “سفارات الدول الخارجية مثل تركيا تتحكم بشخصيات سياسية عراقية وتحاول جعل البلاد في حالة عدم […]

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