2022/02/27 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي في الانبار

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