بعد سنوات من العمل.. افتتاح جزئي لموقع الحضر الأثري

2022/02/27 | 19:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع الحضر، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، كان من بين العديد من المواقع التي دمرها ارهابيو تنظيم داعش.

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