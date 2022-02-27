تسجيل اصابات نتيجة حادث حريق مستشفى الهندية في كربلاء

2022/02/27 | 19:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، تسجيل اصابات بحريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.وذكر المصدر انه “اصيب عدد من الاشخاص نتيجة حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء”.و اندلع حريق، اليوم الاحد، ضمن حدود مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.

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