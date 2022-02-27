فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق داخل مستشفى الهندية في كربلاء

2022/02/27 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

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اندلاع حريق داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء وفرق الدفاع المدني تستنفر جهدها للسيطرة على الحادث

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