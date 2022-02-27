اتحاد الكرة يحدد موعد تجمع المنتخب الوطني لمواجهة الإمارات

2022/02/27 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد تجمع المنتخب الوطني لمواجهة الإمارات في تصفيات المونديال.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “مباراة المنتخب الوطني أمام الإمارات ستقام على ملعب الحبيبية الدولي في بغداد واتحاد الكرة سيكمل جميع الاستعدادات خلال أيام”.وأضاف أن “المنتخب الوطني سيتجمع في العاشر […]

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