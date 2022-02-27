2022/02/27 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي قرب جسر سكة القطار في قضاء هيت بمحافظة الانبار، بداخله (24) عبوة ناسفة نوع جلكان و(24) مسطرة تفجير و(8) عبوات ناسفة نوع صفائح".وأضافت، أنه "تمت العملية بعد تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع مديرية شرطة هيت ومكتب متفجرات هيت، حيث جرى رفعها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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