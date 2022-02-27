تجارة بغداد تدعو لإشراك خبراء الاقتصاد لوضع الخطط المقبلة

2022/02/27 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعت غرفة تجارة بغداد، الاحد، وزارة التخطيط لنشر ومشاركة الاقتصاديين والخبراء البيانات الإحصائية والنسب التي من شانها تساعد في حللة الأمور الاقتصادية.وقال عضو الغرفة رشيد السعيدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، “يجب على وزارة التخطيط أن تشارك البيانات الإحصائية والنسب مع الاقتصاديين والخبراء حتى نستطيع أن نعمل على تقديم خطة جديدة لبناء الاقتصاد والعراق […]

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