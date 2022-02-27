العراق يترأس أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

2022/02/27 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس العراق اليوم الاحد، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “الفريق الحقوقي مهدي الفكيكي مستشار وزير الداخلية ترأس هذا الاجتماع الذي جرى خلال مناقشة البنود المعروضة ضمن جدول الأعمال وأخذ التوصيات المناسبة بشأنها تمهيدًا لإقرارها بالإجتماع الوزاري […]

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