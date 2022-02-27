الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اجندة اجتماع التحالف الثلاثي في بغداد

2022/02/27 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الأحد، عن أجندة اجتماع التحالف الثلاثي.

وقال باجلان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع الكتل الرئيسية اليوم والتي تمثلت بالكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني هو لبحث الذهاب الى البرلمان وفق التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف، أن "الاجتماع سيناقش ايضا قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز إقليم كردستان".

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