خطأ أمني في العراق يدمر عائلة متغرباً في المانيا بعد فقدانه اطفاله الأربعة (فيديو)

2022/02/27 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

فتحت (بغداد اليوم) ملف أحد المغتربين العراقيين في ألمانيا الذي فقد أطفاله بعد إعادته إلى العراق بقصة مفبركة.

وتشير التفاصيل إلى ان المغترب العراقي عاد قصرا إلى العراق بحجة طلبه من قبل القوات الأمنية العراقية.

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