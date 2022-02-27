2022/02/27 | 19:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ry1mJKd4UFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح زيارة الإمام الكاظم عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العتبة الكاظمية المقدسة تعلن نجاح زيارة الإمام الكاظم عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).