برلماني يخاطب الكاظمي: ما سندكم القانوني بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق (وثيقة)

2022/02/27 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز/ وجه عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الأحد، سؤالاً نيابياً، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حول السند القانوني الذي تم على أثره إطلاق سراح نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، الذي كان محكوماً بتهمة حيازة المخدرات.وجاء في وثيقة حصلت عليها “ارث نيوز”، انه “ما السند الدستوري والقانوني لقيامكم باصدار التوصية بالعفو الخاص عن […]

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