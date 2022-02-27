2022/02/27 | 19:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاحد، على ايفاء العراق لتعويضات الكويت.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ترحب الولايات المتحدة بالقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤكد من جديد أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع منح المطالبون بتعويضات من خلال لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة …

ظهرت المقالة أول تعليق من الخارجية الأمريكية على ايفاء العراق لتعويضات الكويت أولاً على النور نيوز.

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