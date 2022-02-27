2022/02/27 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، الأحد، إن الخلافات بشأن رئاسة الجمهورية عمقت الانقسامات بين البارتي واليكتي، وأن التوتر ربما سيبقى سيد الموقف بينهما لحين اجراء انتخابات برلمان كردستان مطلع تشرين الأول المقبل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

للمزيد: قيادي في الاتحاد يكشف آخر مستجدات سباق رئاسة الجمهورية

واضاف ملا بختيار في بيان اصدره عقب لقائه وفداً يابانيا (27 شباط 2022) واطلع عليه "ناس" أن "سيطرة كل من الحزبين الكرديين على مصادر ومصالح اقتصادية فاقمت الأزمات، وأن احتجاجات المواطنين الكرد ستظهر إلى العلن بشكل أكبر في الفترات المقبلة".

وتابع أن "الجانب الكردي كان مقصراً في المفاوضات مع بغداد بعد سقوط النظام وأهدر فرصا وأوقاتا كثيرة، ما تسبب بتراكم المشاكل وجعل من الحل أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا بختيار: التوتر بين الحزبين الكرديين سيبقى قائماً حتى تشرين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا بختيار: التوتر بين الحزبين الكرديين سيبقى قائماً حتى تشرين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).