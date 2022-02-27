بوتين يأمر برفع حالة التأهب القصوى لـ

2022/02/27 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع "قوات الردع"، التي تشتمل على أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى، ردًا على ما قال "تعليقات عدوانية" أطلقها كبار مسؤولي دول حلف الناتو.

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