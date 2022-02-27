أوكرانيا تعلن صد اختراق للجيش الروسي على خاركيف وازدياد أعداد اللاجئين

2022/02/27 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 26 شباط/فبراير 2022 من مدينة خاركيف الاوكرانية © ا ف ب سيرغي بوبوك خاركيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت القوات الأوكرانية الأحد أنها صدّت اختراقا روسيا في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا حيث تدور معارك في الشوارع، بينما يقترب عدد اللاجئين من 400 ألف وتتصاعد الضغوط الدولية على روسيا.[…]

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