أمين عام ائتلاف شباب فلسطين يتحدث ل( الزمان) عن هموم المشاركة في الموتمرات الدولية

2022/02/27 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​محمد عريقات سفير العمل الإنساني والأمين العام للائتلاف شباب فلسطين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في حوار مع الزمان​​- مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر شباب العالم كانت فردية ولم تحسن المؤسسات المعنية بهذا الأمر باختيار هؤلاء الشباب أو مد العون لهم .​- الدور المصري لم يتراجع في دعم القضية الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية على أراضي غزة وجزء […]

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