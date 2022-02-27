بعد سدادها كاملة.. اقتصادي يقدم طرق للاستفادة من فائض ديون العراق

2022/02/27 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..قدم المحلل الاقتصادي باسل العبيدي، الأحد، طرق اقتصادية للاستفادة من الأموال التي كان يدفعها العراق كديون دولية اهما الديون الكويتية.وقال العبيدي لوكالة / المعلومة /، إن “الطرق الاقتصادية الحقيقة للاستفادة من المبالغ المالية التي كان يسددها العراق كديون دولية والتي تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا هو وضعها في صندوقين […]

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