استخبارات الحشد تنجح باعتقال 'داعشي' جنوب الموصل

2022/02/27 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل، في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، نجحت بالاشتراك مع استخبارات اللواء الاول ضمن القيادة بالاطاحة بالارهابي (ر .



ن) احد عناصر "داعش" والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب جنوب الموصل".

وأوضحت، أن "عملية إلقاء القبض تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال موافقات قضائية، فيما تم تسليم المطلوب الى الجهات الامنية المختصة".

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