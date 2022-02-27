صحفي أمريكي يثير الجدل بعد نعته العراق بألفاظ عنصرية

2022/02/27 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يحاول إيصال أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الحرب" في السنوات الأخيرة.

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