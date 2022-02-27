2022/02/27 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى حرب، مؤكداً أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة "مونترو" حول المضائق بكل شفافية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية، الأحد (27 شباط 2022)، أعرب الوزير التركي عن سعادته باتخاذ روسيا وأوكرانيا قرار إجراء لقاء بينهما.

ما هي اتفاقية "مونترو"؟

هي اتفاقية في وقعت عام 1936 تعطي تركيا السيطرة على مضائق البسفور والدردنيل، وتنظم انتقال السفن الحربية فيهما.

المؤتمر منح تركيا الادارة الكاملة للمضائق وضمانات المرور المجاني للسفن المدنية في وقت السلم، وقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي لدول البحر الأسود، شروط المؤتمر كانت موضع جدل على مدار السنين، أشهرها ما يخص دخول جيش الاتحاد السوفيتي في البحر المتوسط.

البند 21 يعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت تركيا في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.

كما تسمح معاهدة "مونترو" للمضائق البحرية بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، شرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

وُقّعت الاتفاقية في 20 يوليو 1936، وسمحت لتركيا بإعادة تسليح المضائق.



ودخلت في حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936.

ولا تزال الاتفاقية سارية حتى اليوم، مع بعض التعديلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي اتفاقية ’مونترو’ التي لوّحت تركيا بتطبيق أحكامها في خضم الحرب الروسية؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي اتفاقية ’مونترو’ التي لوّحت تركيا بتطبيق أحكامها في خضم الحرب الروسية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).