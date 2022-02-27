تكتيك الحصار وفشل صواريخ و

2022/02/27 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، أن القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة وعنيفة، مشيرا إلى أن الدعم العسكري سيتواصل للجيش الأوكراني.

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