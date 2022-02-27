2022/02/27 | 20:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وليد الهاجري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eyhZClQE5Bs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وليد الهاجري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وليد الهاجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).