القبض على ارهابي والعثور على 5 مضافات لداعش في سامراء

2022/02/27 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاحد، من القبض على ارهابي والعثور على 5 مضافات لداعش في جزيرة (مسيرة).وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “شرعت قطعات قيادة عمليات سامراء، وبإسناد من طيران الجيش وبإشراف من قائد العمليات، بواجب تفتيش وتطهير جزيرة (مسيرة) في نهر دجلة شمال سامراء، إذ تمكنت القطعات […]

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