2022/02/27 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز/ تمكن مواطنون أردنيون، اليوم الأحد، من انقاذ طفلة حديثة الولادة، ألقيت داخل بئر قديمة في المنطق إربد شمالي البلاد.وقال مسؤول أردني إنه تم العثور على طفلة عمرها حوالى شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة في إحدى مناطق لواء الطيبة غرب مدينة إربد.وفي التفاصيل، فإن أحد المواطنين أثناء تنزهه برفقة عائلته في […]

ظهرت المقالة قصص الآبار تأبى المغادرة..



حادثة جديدة تهز مشاعر الأردنيين أولاً على ايرث نيوز.

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