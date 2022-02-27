اجتماع أنقرة.. دولة القانون: محاولة لانتزاع المكون السني من سطوة بارزاني

2022/02/27 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..عد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، “اجتماع أنقرة” بأنه محاولة لانتزاع المكون السني من سطوة مسعود بارزاني وجره الى جهات متنفذة خارج حدود العراق.وقال جعفر لوكالة / المعلومة /، إن “تركيا ودول أخرى حاولت إعطاء نوع من القوة والاستقلالية للمكون السني في مسألة السياسية وتفاهماته سواء كان […]

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