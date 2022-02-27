شاهد.. تدمير رتل عسكري روسي على مشارف كييف

2022/02/27 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو، تحققت منه CNN، تدمير رتل عسكري من ناقلات الجند المدرعة الروسية ومركبات أخرى للتدمير على أطراف العاصمة كييف.

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