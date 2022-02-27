يونس محمود: 100 هلا بالمنتخبات الصديقة والشقيقة في العراق

2022/02/27 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب نائب رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم يونس محمود، بالمنتخبات التي ستلعب على ارض العراق بعد رفع الحظر عن ملاعبه.وقال محمود في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”؛ “شكراً لكل من لم يدخر جهداً لعودة الاستحقاق الطبيعي الى أهله ومشاهدة منتخبنا الوطني يخوض مبارياته على ارضه وبين جماهيره”.وأضاف؛ “شكراً للاتحادين الدولي […]

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