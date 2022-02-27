عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم

2022/02/27 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - فاطمة رحمة أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، مساء اليوم الأحد، نجاح خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. وقال سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده نجحت بفضل تضافر الجهود الأمنية وتعاون الزائرين". وأضاف إن "الخطة تضمنت تأمين كافة المحاور التي يمر بها الزائرون سواء السائرين منهم على الأقدام أو المتنقلين بالعجلات والخطة شاركت فيها جميع التشكيلات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية. وتابع إن "الأجهزة نفذت قبل الشروع بالزيارة عمليات استباقية تم فيها تفتيش مناطق وفضاءات فارغة من الممكن استغلالها لإطلاق نيران غير مباشرة وتم قتل إرهابيين وضبط أكداس عتاد".

وأشار إلى أن "الخطة كانت سلسلة ومرونة وتم قطع عدد قليل من الطرق وكان الإغلاق يتوقف على كثافة الزائرين، ونقدم شكرنا لحماة الوطن من التشكيلات الأمنية الذين وفروا الحماية ليل نهار للزائرين وأيضاً الدوائر الخدمية والمواكب والزائرين".

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